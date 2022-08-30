Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemine kararlılıkla devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Sabire Aydın, oğlu Zafer'den 2017'den bu yana haber alamadığını söyledi.

Aydın, "HDP'den çocuğumu almadan eyleme son vermeyeceğim. Anne ve babaların hepsi burada. Çocuklarımızı almadan gitmeyi düşünmüyoruz. 3 Eylül'de 4'üncü yılımıza gireceğiz. 40 yıl dahi geçse mücadelemize devam edeceğiz. Herkesin desteğini bekliyoruz." dedi.

Evladına duyduğu özlemi dile getiren Aydın, oğluna kavuşmak istediğini belirtti.

Aydın, "Oğlum dön, gel. Seni burada bekliyoruz. Seni almadan gitmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

"Bütün çocuklar için buradayız"

Oğlu Özkan için eylem yapan baba Süleyman Aydın da evladına kavuşmak için HDP il binası önündeki oturma eylemini sürdürdüğünü söyledi.

Evladı için sonuna kadar mücadeleye devam edeceğini anlatan Aydın, "Evladım daha 15 yaşındayken HDP tarafından kandırılıyor. Yaklaşık 7 yıldır evladımdan ayrıyım. Evladımı HDP'den istiyorum. Eylemimiz 3 Eylül'de 4'üncü yılına giriyor. Türkiye'den destek istiyoruz. Yalnız kendi çocuklarımız için değil bütün çocuklar için buradayız. Çocuklarımızı almadan HDP'nin kapısından asla kalkmayacağız. Anne ve babalar olarak evlat mücadelemize de devam edeceğiz." diye konuştu.