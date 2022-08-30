Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı 15:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te narkotik operasyonunda 18 tutuklama
[AA (Arşiv)]
Gaziantep'te zehir tacirlerine geçti verilmiyor. Kentte 5 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 5 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
Ekipler aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi, 18 şüpheliyi yakaladı.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Gaziantep Uyuşturucu Narkotik
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