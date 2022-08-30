Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı 14:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-AA
Antalya'da orman yangını
[Fotograf: AA]
Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale etti. Yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor.
Gömbe Mahallesi'ndeki Çayköy mevkiinde, ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanların fark edilmesi üzerine bölgeye Kaş Orman İşletme Müdürlüğü, Kaş ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Yangına, kara ekiplerinin yanı sıra 4 uçak ve 2 helikopter ile müdahale ediliyor.
Yerleşim yerlerine yakın noktadaki yangın, evlere zarar vermeden söndürüldü. Ekipler bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: Antalya Orman Orman Yangını Yangın
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