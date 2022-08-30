Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı 14:33Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Malatya’da 210 bin kaçak makaron ele geçirildi
Malatya’da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 210 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerinin, kaçakçılık suçlarıyla mücadelesi aralıksız sürüyor.
Bu çerçevede çalışmalarını aralıksız devam ettiren ekipler, Malatya Ankara karayolu uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsü ile araçta yaptıkları aramalarda toplamda 210 bin bandrolsüz kaçak makaron ele geçirdi.
Şüphelilere 5607 'SKM'den işlem yapılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: Malatya Kaçakçılık
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