Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı 13:36Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da camdan bakan çocuk 9. kattan 6. kata düştü
[Fotograf: DHA]
İstanbul Gaziosmanpaşa'da 14 yaşındaki çocuk 9. kattaki dairenin camından düştü. 6. kat hizasındaki sütunların üstündeki çıkıntıya düşen çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Gaziosmanpaşa'da bulunan bir sitede dün akşam 20.30 sıralarında 14 yaşındaki Suudi Arabistanlı Fajer Alsubaihi, 9. kattaki dairenin camından baktığı sırada düştü.
6. kat hizasındaki sütunların üstündeki çıkıntıya düşen Alsubaihi'yi görenler yanına ulaşarak, yardım etmeye çalıştı.
[Fotoğraf: DHA]
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gitti.
Alsubaihi, ilk müdahalenin ardından buradan indirilerek, hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Alsubaihi'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
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