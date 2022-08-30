Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı 13:26Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da altyapı çalışması sırasında bir işçi göçük altında kaldı
[Fotograf: DHA]
İstanbul Silivri'de İSKİ ekiplerinin altyapı çalışması sırasında bir işçi göçük altında kaldı. İtfaiye tarafından kurtarılan işçi hastanede tedaviye alındı.
Gümüşyaka Mahallesi Çağdaş Caddesi'nde, saat 09.30'da İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) ekiplerinin alt yapı çalışması sırasında göçük meydana geldi.
O sırada çalışmakta olan Ümit O. adlı işçi göçük altında kaldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Göçük altında kalan işçi itfaiyenin çalışması sonucunda kurtarıldı.
[Fotoğraf: DHA]
Yaralı işçi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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