Gümüşyaka Mahallesi Çağdaş Caddesi'nde, saat 09.30'da İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) ekiplerinin alt yapı çalışması sırasında göçük meydana geldi.

O sırada çalışmakta olan Ümit O. adlı işçi göçük altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Göçük altında kalan işçi itfaiyenin çalışması sonucunda kurtarıldı.

[Fotoğraf: DHA]

Yaralı işçi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

