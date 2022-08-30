Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı 13:03Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Gaziantep'te 3 milyon 580 bin makaron ele geçirildi: 2 gözaltı
Gaziantep'te ekipler kaçakçılara göz açtırmıyor. Polisin iki farklı noktada gerçekleştirdiği operasyonda 3 milyon 580 bin boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, depo ile araca baskın düzenledi.
Aramalarda 3 milyon 580 bin boş makaron ele geçirildi.
Ekipler, ismi açıklanmayan 2 şüpheliyi gözaltına alarak yasal işlem başlattı
Etiketler: Gaziantep Makaron Kaçakçılık
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