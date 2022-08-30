Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı 12:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'a 'sarı' uyarı: Sağanağa dikkat
[Fotograf: AA]
Marmara Bölgesi'nde yarın beklenen yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak nedeniyle İstanbul için 'sarı' kodlu uyarı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Marmara Bölgesi'nde beklenen gök gürültülü sağanağın, sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Edirne'nin güneyinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağışların etkisini, bölgenin batısında akşam saatlerinde, kuzey ve doğu kesimlerinde gece saatlerinde kaybetmesi bekleniyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, ağaç veya direklerin devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
Etiketler: İstanbul Hava Durumu Hava Sıcaklıkları Sağanak
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