Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı 12:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'da köpeğini aracına bağlayıp sürükleyen sürücüye 2 bin 43 lira ceza
[Fotograf: AA]
Bolu'da bir sürücü, köpeğini aracına bağlayarak metrelerce sürükledi. Ekipler tarafından tespit edilen sürücüye 2 bin 43 lira idari ceza uygulandı, hakkında adli işlem başlatıldı.
Merkeze bağlı Hamzabey köyünde yaşayan R.B'nin köpeğini aracının arkasına bağlayarak metrelerce sürüklediğini görenler, bu anları cep telefonlarına kaydetti.
Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine harekete geçen ekipler, R.B'yi durdurdu.
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan köpek, Bolu Belediyesi Hayvan Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Hakkında adli işlem başlatılan R.B'ye 2 bin 43 lira idari ceza uygulandı.
Etiketler: Bolu
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