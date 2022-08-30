Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı 12:47Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kayganlaşan yolda virajı alamayan minibüs şarampole devrildi
İstanbul Sarıyer’de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, şarampole devrildi. Yaşanan kazada sürücü yara almadan kurtuldu.
Kaza, Sarıyer Kilyos Yolu üzerinde sabah saatlerinde Dursun Aklı’nın kullandığı minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayarak şarampole devrildi.
Minibüsten kendi imkanları ile çıkan sürücü, olay yerine polis ve çekici çağırdı.
[Fotoğraf: DHA]
Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak trafiği yönlendirdi.
Minibüs çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.
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