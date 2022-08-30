Kaza, Sarıyer Kilyos Yolu üzerinde sabah saatlerinde Dursun Aklı’nın kullandığı minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayarak şarampole devrildi.

Minibüsten kendi imkanları ile çıkan sürücü, olay yerine polis ve çekici çağırdı.

[Fotoğraf: DHA]

Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak trafiği yönlendirdi.

Minibüs çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.