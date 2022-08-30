Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı 13:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da orman yangını
[Fotograf: AA]
Adana'nın Aladağ ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kısa sürede söndürüldü.
Dölekli Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye helikopter ile çok sayıda arazöz ve ekip yönlendirildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Etiketler: Orman Yangını Adana
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