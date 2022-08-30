Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı 13:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bayraktar TB2 gökyüzüne ay yıldız çizdi
Bayraktar TB2, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın anlam ve önemine atfen Kütahya'da rotasını ay yıldızla çizdi.
Baykar'dan verilen bilgiye göre, Bayraktar TB2, Kurtuluş Savaşı'nın en büyük muharebelerinden olan Büyük Taarruz'un olduğu bölgede havada ay yıldız çizecek şekilde rota belirledi.
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın anlam ve önemi çerçevesinde uçuşu gerçekleştiren Bayraktar TB2'nin Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'ne hizmet verdiği bildirildi.
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