Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı 13:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar’da ticari taksi tıra çarptı: 2 ölü
Afyonkarahisar’da ticari taksinin tıra çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Recep A. idaresindeki 03 T 0190 plakalı ticari taksi, Otogar Kavşağında Ali İ. yönetimindeki 47 PT 219 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada, Recep A. olay yerinde hayatını kaybetti.
Taksideki yolcu Berkay Ö. ile tırın sürücüsü Ali İ, Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Berkay Ö. burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Afyonkarahisar Trafik Kazası
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