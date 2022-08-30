Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı 14:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyarbakır’da 431 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Diyarbakır’da durdurulan 2 araçta 431 kilogram esrar ele geçirildi. Araçlardaki 2 şüpheli gözaltına alındı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uyuşturucu ticaretine Diyarbakır'da bir darbe daha indirildiğini ve gençlerin zehirlenmesine fırsat vermeyeceklerini belirtti.
Ergani yolunda durdurulan 2 araçta 431 kilogram esrar ele geçirildiğini ve araçlardaki 2 şüphelinin gözaltına alındığını bildiren Soylu, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünü tebrik etti.
Etiketler: Diyarbakır Uyuşturucu
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