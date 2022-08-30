Anadolu Otoyolu Dörtyol mevkisi İstanbul istikametinde Lütfettin Eren idaresindeki tır ile sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen bir hafif ticari araç ve 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 8 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Yolda trafik tek şeritten sağlanırken, ekiplerinin araçların kaldırılması için çalışması sürüyor.