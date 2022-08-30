Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı 15:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 8 yaralı
[Fotograf: AA]
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde tır, hafif ticari araç ve 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu Dörtyol mevkisi İstanbul istikametinde Lütfettin Eren idaresindeki tır ile sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen bir hafif ticari araç ve 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 8 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Yolda trafik tek şeritten sağlanırken, ekiplerinin araçların kaldırılması için çalışması sürüyor.
Etiketler: Bolu Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Denizlerde av sezonu 1 Eylül'de başlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz