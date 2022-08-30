Büyük Zafer'in 100. yıl dönümünde İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği ve birçok motosiklet derneğinin farklı noktalarda düzenlediği kortej ve buluşmalar güzel görüntüler oluşturdu.

[Fotoğraf: DHA]

Bu kapsamda İstanbul Klasik Otomobilciler Derneğinin geleneksel hale gelen etkinliğine klasik otomobilleriyle katılan sürücüler, Kartal'dan başlattıkları şehir turunu İstinye'ye kadar sürdürdü.

[Fotoğraf: İHA]

Vatandaşlar da konvoya eşlik etti

Bando ekibinin performansıyla başlayan etkinlikte, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Sürücüler, konvoy sırasında bazı noktalarda durarak vatandaşlarla bir araya gelip fotoğraf çektirdi.

[Fotoğraf: DHA]

Vatandaşlar, ellerinde bayraklarla konvoya ve çalan marşlara eşlik etti.

[Fotoğraf: DHA]

Motosikletlilerden köprüde zafer korteji

Sosyal medyadan bir araya gelen çok sayıda motosiklet sürücüsü de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bayraklar taşıyarak kortej düzenledi.

Kortej nedeniyle Anadolu Yakası yönüne araç geçişleri polis ekiplerince kısa süre kapatılırken, karşı şeritteki sürücüler de korna çalarak kutlamalara eşlik etti.