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Türkiye
AA 08.08.2024 11:13

Akdeniz meyve sineği monitör tuzaklarla takip ediliyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bitki zararlılarından Akdeniz meyve sineğinin 45 ilde monitör tuzaklarla takip edildiğini açıkladı.

Akdeniz meyve sineği monitör tuzaklarla takip ediliyor

Bakan Yumaklı, CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer'in, Akdeniz meyve sineği zararlısına ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı.

Akdeniz meyve sineği zararlısı ile mücadele kapsamında çeşitli teknik çalışmalar yürütüldüğünü aktaran Yumaklı, üreticilerin de bu konuda bilgilendirildiğini belirtti.

Bakan Yumaklı, Bitki Sağlığı Uygulama Programı kapsamında 343 zararlı organizma ile mücadele edildiğini kaydetti.

Biyoteknik mücadeleye destekleme ödemesi

Akdeniz meyve sineği ile mücadelede kullanılmak üzere illerde bütçe planlamaları yapıldığına işaret eden Yumaklı, "Kalıntı Eylem Planı da yürütülmekte olup Akdeniz meyve sineğinin sorun olduğu illerimize 16 milyon 550 bin lira ödenek tahsisi yapılmıştır." bilgisini paylaştı.

İbrahim Yumaklı, bu yıl içerisinde "Kalıntı Eylem Planı" çerçevesinde Mersin'de 3 bin kitle yakalama tuzağının üreticilere dağıtılacağını bildirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Akdeniz Meyve Sineği İzleme Projesi kapsamında 45 ilde monitör tuzaklar ile zararlı, yıl boyunca haftalık olarak takip edilmektedir. Akdeniz meyve sineği ile biyoteknik mücadele kapsamında kitle yakalama tuzakları kullanılmaktadır. Bakanlığımız tarımsal desteklemeleri kapsamında biyoteknik mücadele uygulayan üreticilere de 2010'dan beri destekleme ödemesi yapılmaktadır."

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İbrahim Yumaklı Sivrisinek Tarım Üretimi Meyve
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