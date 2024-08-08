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Türkiye
TRT Haber 08.08.2024 10:31

İş bulma vaadiyle gençleri dolandırdılar: 7 tutuklama

Batman merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda dolandırıcılık şebekesi çökertildi. Zanlıların, kamuda iş bulma vaadiyle 10 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri ortaya çıktı. Operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

İş bulma vaadiyle gençleri dolandırdılar: 7 tutuklama
[Fotograf: TRT Haber]

Batman'da polis, teknik ve fiziki takip sonucu, devlet kurumlarında iş bulma vaadiyle dolandırıcılık yapan çete üyelerini deşifre etti.

Şüphelilerin mağdurları inandırmak için Ankara'ya götürdüğü, atama ve işe başlama yazılarını içeren sahte belgeler düzenledikleri belirlendi. Dolandırıcılık yoluyla 10 milyon lira haksız kazanç sağladıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Batman, Muğla ve Ankara'da gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Haklarında yakalama kararı verilen 2 şüphelinin başka bir suçtan tutuklu,, 1'inin ise yurt dışında olduğu belirlendi çıktı.

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