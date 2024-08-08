İş bulma vaadiyle gençleri dolandırdılar: 7 tutuklama

Batman'da polis, teknik ve fiziki takip sonucu, devlet kurumlarında iş bulma vaadiyle dolandırıcılık yapan çete üyelerini deşifre etti.

Şüphelilerin mağdurları inandırmak için Ankara'ya götürdüğü, atama ve işe başlama yazılarını içeren sahte belgeler düzenledikleri belirlendi. Dolandırıcılık yoluyla 10 milyon lira haksız kazanç sağladıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Batman, Muğla ve Ankara'da gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Haklarında yakalama kararı verilen 2 şüphelinin başka bir suçtan tutuklu,, 1'inin ise yurt dışında olduğu belirlendi çıktı.