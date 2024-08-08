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Türkiye
AA 08.08.2024 10:19

Diyarbakır'da Sanayi Sitesi'nde yangın

Diyarbakır'da 3. Sanayi Sitesi'nde 4 iş yerine yayılan yangın söndürüldü.

Diyarbakır'da Sanayi Sitesi'nde yangın
[Fotograf: AA]

Diyarbakır'da Kayapınar ilçesi 3. Sanayi Sitesi'nde bulunan oto yedek parçası satan bir iş yerinde henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, 3 iş yerine daha sıçradı.

Diyarbakır'da Sanayi Sitesi'nde yangın

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, 112 Acil Sağlık ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı ekipleri sevk edildi.

Söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen 4 itfaiye erine, bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulanslarda müdahale edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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