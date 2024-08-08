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Türkiye
AA 08.08.2024 08:42

Adana'da geri dönüşüm fabrikasında yangın

Adana'da, geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Adana'da geri dönüşüm fabrikasında yangın

Merkez Seyhan ilçesindeki bir geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede fabrikayı saran alevlere, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti.

Adana'da geri dönüşüm fabrikasında yangın

Yangının çevredeki iş yerlerine sıçramaması için önlem alındı. İtfaiye ekiplerine destek amacıyla bölgeye İl Emniyet Müdürlüğüne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Adana'da geri dönüşüm fabrikasında yangın

Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ercan Kandemir, gazetecilere, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen yangın ihbarı üzerine olay yerine ekipleri sevk ettiklerini söyledi.

Yangının kontrol altına alındığını belirten Kandemir, "Burası kağıt ve geri dönüşüm fabrikası. Yanan yeri çepeçevre kuşattık. Yangın şu anda kontrol altında. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Su ve köpük takviyesi yapıyoruz." dedi.

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Adana Geri Dönüşüm Yangın İtfaiye
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