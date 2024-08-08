78 ilde "Mercek-22" operasyonu: 1790 silah ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından operasyona ilişkin ayrıntıları paylaştı.

Silah kaçakçıları ve ruhsatsız silah taşıyanlara yönelik Mercek-22 operasyonu yapıldı. 78 ilde yürütülen operasyon 5 gün sürdü.

7️⃣8️⃣ ilde son 5️⃣ günde Silah Kaçakçılarına ve Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara yönelik “MERCEK-22” operasyonları düzenlendi❗️



Operasyonlar sonucu:

????1️⃣.0️⃣5️⃣5️⃣ Ruhsatsız Tabanca,

????2️⃣9️⃣3️⃣ Kurusıkıdan Çevrilmiş Tabanca,

????3️⃣7️⃣ Uzun Namlulu Tüfek,

????4️⃣0️⃣5️⃣ Ruhsatsız Av Tüfeği… pic.twitter.com/ndOo3yW2jG — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 8, 2024

511 şüpheli gözaltına alındı

Polisin tespit ettiği ev ve iş yerlerinde, halka açık alanlarda ve yol aramalarında aralarında uzun namlulu tüfeklerin de yer aldığı bin 790 silah ele geçirildi.

Hakkında işlem yapılan bin 847 şüpheliden 511'i gözaltına alındı.

Bakan Yerlikaya açıklamasında, "Kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını isteyen suç odaklarıyla mücadelemiz aralıksız sürecek." ifadelerini kullandı.