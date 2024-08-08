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Türkiye
TRT Haber 08.08.2024 08:02

78 ilde "Mercek-22" operasyonu: 1790 silah ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 günde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyanlara yönelik 78 ilde gerçekleştirilen "Mercek-22" operasyonlarında 1790 silahın ele geçirildiğini, 1847 şüpheli hakkında işlem yapıldığını açıkladı.

78 ilde "Mercek-22" operasyonu: 1790 silah ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından operasyona ilişkin ayrıntıları paylaştı.

Silah kaçakçıları ve ruhsatsız silah taşıyanlara yönelik Mercek-22 operasyonu yapıldı. 78 ilde yürütülen operasyon 5 gün sürdü.

 


 

511 şüpheli gözaltına alındı

Polisin tespit ettiği ev ve iş yerlerinde, halka açık alanlarda ve yol aramalarında aralarında uzun namlulu tüfeklerin de yer aldığı bin 790 silah ele geçirildi.

Hakkında işlem yapılan bin 847 şüpheliden 511'i gözaltına alındı.

Bakan Yerlikaya açıklamasında, "Kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını isteyen suç odaklarıyla mücadelemiz aralıksız sürecek." ifadelerini kullandı.

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