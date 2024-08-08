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Türkiye
AA 08.08.2024 06:42

Ankara'da Bizans dönemine ait 1450 sikke ele geçirildi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 1450 sikke ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da Bizans dönemine ait 1450 sikke ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığınca kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Ekipler, Beypazarı'nda M.A. ve M.D'nin müşteri arayışında olduğu, ele geçirdiği tarihi eserleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği bilgisine ulaştı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Beypazarı İlçe Jandarma Komutanlığınca Beypazarı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 1450 sikke ele geçirildi.

Şüpheliler M.A. ve M.D. hakkında adli işlem başlatıldı.

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