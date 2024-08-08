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Türkiye
AA 08.08.2024 10:45

Kripto para dolandırıcılarına darbe: 166 milyon liralık mal varlıklarına el konuldu

İstanbul'da düzenlenen kripto para borsası dolandırıcılığı operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Kripto para dolandırıcılarına darbe: 166 milyon liralık mal varlıklarına el konuldu

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "dolandırıcılık" ve "suç gelirlerini aklama" suçlarının önlenip şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bazı şüphelilerce yönetilen şirketlerin kripto para borsası adı altında hizmet verdiğini, yüklü miktarlarda paralar ödenerek parlak bir reklam imajı ve yurt dışından alınan sponsorluklarla güven oluşturulduğunu belirleyen ekipler, şüphelilerin, kripto para borsası aracılığıyla vatandaşları dolandırarak mağdur ettiklerini ortaya çıkardı.

Piyasa değeri 166 milyon 864 bin lira olan 4 konut, arsa ve araca el konuldu

Çalışmaların tamamlanmasının ardından ekipler, tespiti yapılan firmanın sahibi ve suç örgütü elebaşı Y.U'nun da aralarında bulunduğu 8 şüpheliyi, düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Operasyon sonrası suçtan elde edildiği değerlendirilen piyasa değeri 166 milyon 864 bin lira olan 4 konut, arsa ve araca el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyette götürüldü.

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İstanbul Kripto Para Dolandırıcılık
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