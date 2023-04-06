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Türkiye
AA 06.04.2023 18:26

Akçakoca'da balıkçılar sezonu bitirmeye hazırlanıyor

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar, 15 Nisan'da başlayacak yasak öncesi son avlarına çıkıyor.

Akçakoca'da balıkçılar sezonu bitirmeye hazırlanıyor
[Fotograf: AA]

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine, bu yıl sezonun iyi başlayıp, iyi geçtiğini belirtti.

Karakaş, sezonun sonuna yaklaştıklarını anımsatarak, "Denizin ısınması, hava şartlarının nisan ayında kötü geçmesi nedeniyle sezon kendi kendine bitmiş durumda. Ayın 15'inde yasak başlıyor. Tezgahlarda bir miktar balık eksikliğini göreceğiz. Fiyatlar biraz yüksek olacak." diye konuştu.

15 Nisan'dan sonra kıyı balıkçılığının devam edeceğini anlatan Karakaş, "Çinekop, lüfer gibi balıklar tezgahlarda yerini alacak. Şu anda sezonu kısmen kapatmış durumdayız. Hava şartları zaten çok kötü gidiyor." ifadesini kullandı.

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Düzce Balıkçılık
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