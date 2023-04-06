Şırnak’ta terör örgütünün kullandığı silah deposu imha edildi

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde jandarma komando timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla nokta istihbaratına dayalı başlatılan operasyon kapsamında, Şırnak'ın Cudi Dağı Hasena deresi kırsalında arazi arama-tarama faaliyeti yapıldı.

Faaliyet kapsamında, bir insana ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları ve PKK/KCK terör örgütüne ait silah deposu olarak kullanılan mağara tespit edildi.

Mağarada yapılan aramada, 11 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 gaz tabancası, 10 bin 210 adet çeşitli çap ve ebatta mühimmat, 91 şarjör, 47 el yapımı patlayıcı düzeneği, 59 ateşleme düzeneği, 1 keskin nişancı dürbünü, 44 telsiz bataryası ve çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Malzemeler imha edilirken mağara da kullanılamaz hale getirildi.