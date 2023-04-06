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Türkiye
DHA 06.04.2023 17:30

Şırnak’ta terör örgütünün kullandığı silah deposu imha edildi

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta PKK/KCK terör örgütüne ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilen mağaranın imha edildiğini duyurdu.

Şırnak’ta terör örgütünün kullandığı silah deposu imha edildi
[Fotograf: DHA]

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde jandarma komando timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla nokta istihbaratına dayalı başlatılan operasyon kapsamında, Şırnak'ın Cudi Dağı Hasena deresi kırsalında arazi arama-tarama faaliyeti yapıldı.

Faaliyet kapsamında, bir insana ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları ve PKK/KCK terör örgütüne ait silah deposu olarak kullanılan mağara tespit edildi.

Mağarada yapılan aramada, 11 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 gaz tabancası, 10 bin 210 adet çeşitli çap ve ebatta mühimmat, 91 şarjör, 47 el yapımı patlayıcı düzeneği, 59 ateşleme düzeneği, 1 keskin nişancı dürbünü, 44 telsiz bataryası ve çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Malzemeler imha edilirken mağara da kullanılamaz hale getirildi.

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