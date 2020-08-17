Haber Giriş: Kaynak: AA
Akaryakıt istasyonunda alev alan otomobil söndürüldü
Muğla'nın Datça ilçesinde akaryakıt istasyonundaki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Muğla'nın Kızlan Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonuna gelen otomobilin motor kısmında yangın başladı.
Alevleri fark eden sürücü, yara almadan araçtan çıkmayı başardı.Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
[Fotoğraf: AA]
İlk incelemelere göre, elektrik aksamından çıktığı belirlenen yangın yüzünden otomobilde hasar oluştu.
Etiketler: otomobil Muğla akaryakıt istasyonuSon Güncelleme: 17 Ağustos 2020 Pazartesi 14:24
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