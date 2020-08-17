Salgınla mücadele kapsamında emniyet ekiplerinin denetimleri sürüyor.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde COVID-19 tedbirlerine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Dün gerçekleştirilen denetimlerde, 2 bin 246 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle idari yaptırım uygulandı.

Ayrıca denetim gerçekleştirilen 394 iş yerinde olumsuzluğa rastlanmadı.