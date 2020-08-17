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Gaziantep'te 2 bin 246 kişiye tedbir ihlali cezası
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Gaziantep'te COVID-19 tedbirleri kapsamında 2 bin 246 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.
Salgınla mücadele kapsamında emniyet ekiplerinin denetimleri sürüyor.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde COVID-19 tedbirlerine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Dün gerçekleştirilen denetimlerde, 2 bin 246 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle idari yaptırım uygulandı.
Ayrıca denetim gerçekleştirilen 394 iş yerinde olumsuzluğa rastlanmadı.
Etiketler: gaziantep koronavirüs para cezası gaziantep haberSon Güncelleme: 17 Ağustos 2020 Pazartesi 14:07
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