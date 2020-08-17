Haber Giriş: Kaynak: DHA
Bakanlar depremi simülasyonda yaşadı
[Fotoğraf: DHA]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Afetlere Hazırlık Haftası kapsamında İstanbul'da deprem simülasyon merkezine gitti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Afetlere Hazırlık Haftası kapsamında İstanbul'da "Afet Eğitim Merkezi" açılış törenine katıldı. Program sonunda Soylu ve Kurum simülasyon merkezinde depremi yaşadı. Bakanlar eğilerek depremin sona ermesini bekledi.
Etiketler: deprem simülasyonuSon Güncelleme: 17 Ağustos 2020 Pazartesi 13:09
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