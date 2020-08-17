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Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
[Fotoğraf: Arşiv]
Bursa'da emniyet ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 8 zehir taciri gözaltına alındı. Operasyon kapsamında uyuşturucu madde ve silahlar da ele geçirildi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi.
Ekipler, gözaltına alınan M.K, S.E, İ.P, S.A, D.K, İ.F.Ü, E.M. ile O.D'nin adreslerinde, üzerlerinde ve araçlarında arama yaptı.
Aramalarda 2 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu, 150 gram esrar, satışa hazır paketlenmiş kokain, 3 hassas terazi, ruhsatsız 2 tabanca ve 2 tüfek ile çok sayıda fişek ve kartuşun yanı sıra uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: bursa haber bursa uyuşturucu opersayonuSon Güncelleme: 17 Ağustos 2020 Pazartesi 12:29
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