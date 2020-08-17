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Tedbirler nedeniyle minibüsten indirilince camı kırdı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da bindiği minibüsten yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında belirlenen yolcu sayısını aştığı gerekçesiyle indirilen yolcu, minibüsün camını kırdı.
İstanbul Esenyurt'ta, sabah saatlerinde minibüse binen 20 yaşındaki Y.B., belirlenen yolcu sayısının üstüne çıkıldığı gerekçesiyle sürücü R.Y. tarafından indirildi. Duruma öfkelenen ve tartışmanın ardından minibüsten inen Y.B., aracın yolcu kapısını yumrukladı.
Kırılan camlar nedeniyle kolunda kesikler oluşan yolcu, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, sürücü R.Y.'nin emniyete giderek Y.B.'den şikayetçi olduğu öğrenildi.
YB.'nin minibüsten indikten sonra camı kırdığı anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: yolcu sayısı yasal sınır minibüs koronavirüs tedbirleriSon Güncelleme: 17 Ağustos 2020 Pazartesi 14:03
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