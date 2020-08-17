Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki İpek Pehlivan, yaşadığı bölgeye ait organik ürünleri internet üzerinden satışa sunarak hayallerini gerçeğe çevirdi.

Kazdağları eteklerinde yer alan Bayramiç’in tarlalarında yetişen domatesin salçasını, yüksek kesimlerinde kurulan arı kovanlarındaki balları, dünyada yalnızca Bayramiç’te yetişen ‘Bayramiç Beyazı’ reçelini yaparak ve bölgede yetişen birçok organik ürünün internet üzerinden Türkiye ve dünyanın çeşitli ülkelerine hem tanıtıyor hem de pazarlıyor.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ziraat Fakültesi 2’nci sınıf öğrencisi İpek Pehlivan, Bayramiç bölgesinde yetişen ürünleri internet üzerinden satışa sunarak okul harçlığını çıkarıyor.

Genç yaşta e- ticarete girerek Bayramiç’in hem yöresel lezzetlerini tanıtırken hem de para kazanıyor.