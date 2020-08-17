Haber Giriş: Kaynak: DHA
Düğün konvoyunda camdan sarkarak dans ettiler
İstanbul'da seyir halindeki otomobillerin camlarından sarkarak tehlikeli hareketlerde bulunan gençler, yürekleri ağza getirdi. O anlar arkalarından gelen sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul TEM Otoyolu Ankara istikametinde düğün konvoyundaki otomobillerde bulunan gençler, tehlikeye aldırmadan pencereden sarktı.
Otomobil hızla ilerlerken pencerede karşılıklı oturan gençler birbirlerinin elini tutarak dans etti. Yürekleri ağza getiren hareketlerde bulunan gençlerin olduğu konvoy Kadıköy yönüne devam ederek gözden kayboldu.
Etiketler: TEM otoyolu düğün konvoyu dansSon Güncelleme: 17 Ağustos 2020 Pazartesi 11:47
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