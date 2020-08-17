İstanbul TEM Otoyolu Ankara istikametinde düğün konvoyundaki otomobillerde bulunan gençler, tehlikeye aldırmadan pencereden sarktı.

Otomobil hızla ilerlerken pencerede karşılıklı oturan gençler birbirlerinin elini tutarak dans etti. Yürekleri ağza getiren hareketlerde bulunan gençlerin olduğu konvoy Kadıköy yönüne devam ederek gözden kayboldu.