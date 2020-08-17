Mersin'in Mahallesi Gelin Suyu mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine Silifke Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 40 orman işçisi, 5 arazöz ve bir helikopter bölgeye yönlendirildi.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangın kontrol altına alındı. Yangında bir dönüm kızılçam ormanı ve 10 dönüm tarım alanı zarar gördü.