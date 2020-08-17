Haber Giriş: Kaynak: AA
Mersin'de orman yangını
[Fotoğraf: AA]
Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangında 10 dönüm tarım alanı zarar gördü.
Mersin'in Mahallesi Gelin Suyu mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine Silifke Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 40 orman işçisi, 5 arazöz ve bir helikopter bölgeye yönlendirildi.
Havadan ve karadan müdahale edilen yangın kontrol altına alındı. Yangında bir dönüm kızılçam ormanı ve 10 dönüm tarım alanı zarar gördü.
Etiketler: orman yangını MersinSon Güncelleme: 17 Ağustos 2020 Pazartesi 11:55
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