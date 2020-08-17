17 Ağustos 1999, saat: 3.02… Türkiye o anı hiç unutmadı. Marmara Bölgesi, merkez üssü Gölcük olan 7,4 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Aradan 21 yıl geçti. Türkiye o gün yüzleştiği deprem gerçeğiyle birlikte yaşamayı öğrendi.

Topraklarının yüzde 92’si fay hatları üzerinde bulunan Türkiye’de, her yıl irili ufaklı binlerce sarsıntı yaşanıyor. Sadece 2019’da 23 bin 481 deprem meydana geldi. 2020’nin 17 Ağustos gününe kadar kaydedilen deprem sayısı ise 21 bin 549.

[Grafik: Bedra Nur Aygün]

Ocak ve şubatta 10 bini aşkın deprem meydana geldi

2020’de kaydedilen en büyük deprem yılın ilk ayında meydana geldi. 24 Ocak’ta 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Elazığ-Sivrice olan depremde 41 kişi hayatını kaybetti. Deprem, Elazığ’ın yanı sıra Malatya’yı da etkiledi. Türkiye’de ocak ayı boyunca 5 bin 94 deprem kaydedildi.

Şubat ayında ise 5 bin 676 deprem meydana geldi. 18 Şubat’ta Manisa-Kırkağaç’ta meydana gelen 5,2’lik depremde korkulan olmadı. Can ve mal kaybı yaşanmadı. Ancak 23 Şubat’ta İran’ın Hoy kentinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem Van’ın Başkale ilçesindeki köylerde yıkıma yol açtı. Depremde 10 kişi hayatını kaybetti.

Bahar aylarında daha az deprem meydana geldi

Mart ayı yer kabuğu hareketleri açısından daha sakin geçti. 2 bin 588 deprem meydana geldi. Bu sarsıntıların en önemlisi 19 Mart’ta Elazığ-Sivrice’de meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremdi.

Nisan ayında 2 bin 48 deprem meydana geldi. Nisan ayında kaydedilen en önemli deprem Van’ın Tuşba ilçesindeydi. AFAD depremin büyüklüğünü 4,7 olarak açıkladı.

Mayıs ayında ise 2 bin 76 deprem kayıtlara geçti. 2 Mayıs’ta Akdeniz’de meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki deprem korku yarattı. Merkez üssü Girit açıkları olan depreme en yakın yerleşim yeri Datça’ydı. Neyse ki Datça ve civarında deprem nedeniyle herhangi bir hasar oluşmadı.

Pütürge 5,2’yle sarsıldı

Sismik kayıtlara göre haziranda bin 871 deprem meydana geldi. 28 Haziran’da Akdeniz’de, Muğla civarında meydana gelen depremin büyüklüğü 5,2 olarak ölçüldü. Depremde herhangi bir can veya mal kaybı olmadı.

Temmuz ayında kaydedilen sarsıntı sayısı bin 436 oldu. 16 Temmuz’da İzmir Körfezi civarında meydana gelen depremin büyüklüğü 4,5 olarak açıklandı. Can ve mal kaybına sebep olmayan deprem İzmir’in yanı sıra çevre illerde de hissedildi.

17 Ağustos’a gelinceye kadar ağustos ayı içerisinde kaydedilen toplam 760 deprem bulunuyor. Bu dönemde Malatya-Pütürge’de 4 Ağustos’ta meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem korkuya neden oldu. Depremde can kaybı olmaması herkesi rahatlattı.

[Grafik: Bedra Nur Aygün]

En yüksek DASK oranı Marmara Bölgesi’nde

Deprem gerçeğiyle yaşamak zorunda olan Türkiye’de deprem sigortası yaptırmak büyük önem taşıyor. 2000 yılından bu yana uygulanan Zorunlu Deprem Sigortası, Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından yapılıyor. Türkiye’de 2020 yılı ağustos ayı itibarıyla sigortalılık oranı yüzde 55,10.

Bölgelere göre sigortalık oranına bakıldığında Marmara Bölgesi yüzde 67,30’la ilk sırada yer alıyor. İkinci sırada ise Ege Bölgesi bulunuyor. Ege Bölgesi’nde sigortalılık oranı yüzde 53,40.

DASK verilerine göre il bazında sigortalılık oranının en yüksek olduğu yer, 1999 depreminde büyük kayıplar veren Yalova. Şehirdeki konutların yüzde 87,80’i sigortalı. İkinci sırada da yine aynı depremle sarsılan Sakarya var. Sakarya’daki sigortalılık oranı yüzde 85.