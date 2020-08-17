Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında bölgesel karantina uygulamaları devam ediyor.

Bilecik merkeze bağlı Aşağıköy köyünde 10 evde, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, il dışındaki akrabalarını ziyaret ettikten sonra köye dönen bir kişinin, yüksek ateş şikayetiyle Bilecik Devlet Hastanesine başvurduğu bildirildi.

[Fotoğraf: AA]

COVID-19 testi pozitif çıkan hastayla temaslı kişilerin yaşadığı 10 evde karantina başlatıldığı duyurulan açıklamada, "Söz konusu karar gereğince adı geçen köyde vatandaşlarımızın kesinlikle bir araya gelmemeleri, evlerinde kalarak köy sınırları dışına çıkmamaları, izolasyon kurallarına uymaları gerekmektedir" ifadesine yer verildi.

Adıyaman'da iki günde 78 ev karantinaya alındı

Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında iki günde 78 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı vatandaşların COVID-19 test sonuçları pozitif çıkınca İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda dün ve bugün farklı mahallelerdeki 78 evde karantina uygulanmaya başlandı.

Kütahya'da 8 ev karantinaya alındı

Kütahya'nın Simav ilçesinde yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını tedbirleri kapsamında 8 evde karantina uygulaması başlatıldı.

[Fotoğraf: AA]

Simav Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun, Kaymakam Türker Çağatay Halim başkanlığında toplandığı bildirildi.

Açıklamada, toplantıda ilçe merkezindeki Fatih Mahallesi'nde iki, Sırapayam Mahallesi'nde bir, Naşa beldesinde iki, Köseler, Şenköy ve Yemişli köylerinde ise birer evin karantinaya alınmasının kararlaştırıldığı duyuruldu.