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Türkiye
TRT Haber 20.04.2023 17:02

AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığına silahlı saldırı

Adana'da, AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığı'nın depremler nedeniyle tedbiren boşaltılan binasına pompalı tüfekle ateş edildi. 14 el ateş eden saldırganın o anları kameraya yansıdı.

Huzurevleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki partinin ilçe başkanlığı binası önüne elinde pompalı tüfekle bir şüpheli geldi.

Parti tabelası ve bayrakların asılı olduğu tedbiren boşaltılan binaya elindeki tüfekle ateş eden şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

24 yaşındaki E.K., Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Soruşturma sürüyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çukurova ilçe binamıza yapılan silahlı saldırıyı kınıyoruz. Suçlunun en kısa sürede bulunacağına inanıyoruz. Tüm teşkilatımıza geçmiş olsun." ifadesini kullandı.

AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığına silahlı saldırı

İl Başkanı Ay'dan açıklama

AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay, ilçe başkanlığı binası önünde yaptığı açıklamada, saldırıyı lanetleyerek şunları kaydetti:

"Saat 16.00 sıralarında bir şahıs tarafından hedef gözetmek suretiyle Çukurova ilçe binamızın bulunduğu alana doğru ateş etmek suretiyle ilçe binamız kurşunlanmıştır. Şüpheli, mermisi bittikten sonra yol tarafından ilerleyerek ilçe binasının kapısını zorlamış, kapının kapalı olduğunu görünce elindeki silahı da kapının üzerine bırakarak olay yerinden ayrılmıştır."

Mehmet Ay, "Saldırı ve şiddet nereden gelirse gelsin lanetliyoruz. Teşkilatımıza, Adana'mıza ve partimize geçmiş olsun diyoruz. Konu aydınlığa kavuşunca detaylı açıklama yaparız inşallah" ifadesini kullandı.

 

Valilikten açıklama: 14 el ateş etmiş

Adana Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"AK Parti Çukurova ilçe binası olarak kullanılan ancak deprem nedeniyle tedbiren boşaltılan binaya 1999 doğumlu E.A. isimli şahıs tarafından pompalı tüfekle saldırı gerçekleştirilmiş, saldırgan binaya 14 el ateş etmiş, atılan mermiler parti binası duvarına ve parti tabelasına isabet etmiştir. Fail, emniyet güçlerimiz tarafından gözaltına alınmış olup ilk ifadesinde, AK Parti binasını bilerek hedef aldığını ve bilerek ateş ettiğini söylemiştir. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir."

Saldırı ile ilgili resen tahkikat başlatıldı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yapılan silahlı saldırıyı kınadı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından saldırı ile ilgili resen tahkikat başlatıldığını duyurdu.

Bozdağ, "Saldırıyı gerçekleştiren şahıs gözaltına alınmış olup soruşturma titizlikle yürütülmektedir" ifadelerini kullandı.

 

 

 


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