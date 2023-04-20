Deprem bölgesi bayramı buruk karşıladı

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin en çok yıkıma ve can kaybına neden olduğu Hatay’da Ramazan Bayramı'nda mezarlık ziyaretleri başladı. Özellikle, depremde hayatını kaybedenler için oluşturulmuş mezarlıklarda yoğunluk oluştu. Hayatını kaybedenlerin kabirlerini ziyaret edenler, çiçekler ekip, düzenlemeler yaptı. Dualar okuyan vatandaşlar, mezar başlarında gözyaşı döktü.

Depremde enkaz altından kurtarılan ancak bazı uzuvlarını kaybeden depremzedeler de hayatını kaybeden akrabalarının mezarlarını ziyaret etti. Numaralanan bazı mezarların düzenlenerek, mezar taşları yerleştirildiği görüldü. Öte yandan, mezar taşlarında ve numara tahtalarında, depremde hayatını kaybedenlere ait özel eşyalar dikkat çekti.

"Kızımın ağustos ayında düğününü yapacaktık"

Antakya'da kızları Buse ve Gülseren ile oğlu Recep ve eşi Peri'yi kaybeden Recep Cengiz Balk, çekirdek ailesini kaybettiğini söyledi.

Kızı Gülseren ölmeseydi ağustos ayında düğününü yapacağını anlatan Cengiz Balk, mezar taşında duvağı bulunan kabrine çiçekler ekti. Balk, "Kızımın ağustos ayında düğününü yapacaktık. Çalışmak için İstanbul’a gitmiştim, çekirdek ailemi kaybettim. Gitmez olsaydım. Beraber giderdik en azından. Bayramda değil, her Allah’ın günü buraya geliyorum" dedi.

MALATYA

Yeşilyurt ilçesindeki Yeşiltepe Mezarlığı'na gelen, başta depremde hayatını kaybedenlerin yakınları ve diğer aileler Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti. Bazı ziyaretçiler gözyaşı dökerek yakınlarının mezar taşını temizlerken, bazıları da şeker, çikolata ve kuşlar için bulgur bıraktı.

Ayrıca, üzerine battaniye örtülen ve şemsiye dikilen mezarların yanı sıra mezar taşına ev anahtarı takılan mezar olduğu da görüldü.

"İnşallah, bu günler de geçecek"

İstanbul'dan bayram dolayısıyla Malatya'ya gelen Fahri Şahin, depremde vefat eden yakınları, komşuları ve arkadaşlarının mezarlarını ziyaret ettiğini söyledi.

Depremin acısını bütün Türkiye'nin yaşadığını ifade eden Şahin, "Biz ülke olarak necip bir milletiz, Türkiye'de herkes depremin acısını yürekten hissetti. Sadece bizlerin değil, bütün ülkemizin başı sağ olsun. Acımız büyük gerçekten." dedi.

Şahin, depremde çok yakınını kaybettiğini dile getirerek, "Allah herkesin mekanını cennet eylesin. Burada mahalleden komşum İzzettin abi, oğlu, gelini ve torunları yatıyor. Onları hep aile yakını olarak görürdük. Öyle de defin ettik. Bir aileden 5-10 kişi vefat edenler var. Allah hepsine rahmet eylesin. İnşallah, bu günler de geçecek." diye konuştu.

ADIYAMAN

Depremin büyük yıkıma nedne olduğu Adıyaman'da da vatandaşlar yakınlarının mezarlarını ziyaret etti.

Yeni Mezarlık'a gelen, başta depremde hayatını kaybedenlerin yakınları ve diğer aileler Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Vatandaşlardan bazıları, gözyaşı dökerek yakınlarının mezar taşını temizledi.

İl Müftülüğü personelinin Kur'an-ı Kerim tilaveti, hoparlör aracılığıyla mezarlığın geneline ulaştırıldı.

Ayrıca, Türk bayrağı dikilen mezarlarda, vefat edenlerin özel eşyalarının olduğu da görüldü.

ADANA

Adana'da Kabasakal Mezarlığı'na defnedilen yakınlarının mezarlarını ziyaret eden aileler, dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.

Kaybettikleri yakınlarının mezarına çiçek bırakan ailelerin gözyaşı döktüğü görüldü.

Vatandaşlardan bazılarının uzaktaki yakınları için görüntülü arama yaparak mezarları gösterirken, kimileri de küçük yaşta vefat eden yakınları için getirdikleri oyuncak, şeker ve çikolataları kabirlerin üstüne bıraktı.

DİYARBAKIR

Diyarbakır'da Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı’na gelenler, depremde yaşamını yitiren yakınlarının kabirlerinde dualar etti.

Gözyaşlarını tutamayan aileler mezarlıkların başında birbirlerine sarıldı.