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Türkiye
TRT Haber 20.04.2023 16:16

Pazarcık'taki çadır kenti fırtına ve hortum vurdu: 1 ölü, 44 yaralı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde etkili olan fırtına ve hortum nedeniyle 1 kişi yaşamını yitirdi, 44 kişi yaralandı. 170 çadır hasar gördü.

Öğle saatlerinden itibaren dolunun etkili olduğu ilçe merkezinde fırtına esnasında hortum oluştu.

Memiş Özdal Mahallesi'ndeki hortumun etkisiyle bazı evlerin çatıları zarar gördü.

Deprem nedeniyle kurulan bazı çadır ve konteynerlerin de etkilendiği hortum nedeniyle 1 kişi öldü, 44 kişi yaralandı.

İlçedeki bazı araçların da hortumun etkisiyle ters döndüğü görüldü.

Bölgeye sevk edilen jandarma komando ekipleri, zarar gören alanlarda çalışma başlattı.



Pazarcık Koordinatör Valisi olan Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu,  depremzedelerin en kısa sürede tekrar çadır ve konteynerlere yerleştirileceğini söyledi. Vali Tekbıyıkoğlu hortumun yıkıcı etkisine dikkat çekti: 

170 çadır hasar gördü

"Saat 16.00 itibariyle ilçemizde bir dolu yağışı ve peşinden hortum felaketi yaşandı. Yaralılarımızdan 6'sının durumu daha ağır. 2'sinin durumu ciddi. Bütün arkadaşlarımızla beraber sahaya çıktık. yaklaşık 170 çadırımızda hasar var. Bunları hızlı bir şekilde gün içerisinde tekrar yenileyip afetzede vatandaşlarımızı tekrar içerisine yerleştirmeyi ve mağduriyeti azaltmayı planlamaktayız.

 


 

"Arabaları devirdi"

Benim de şu ana kadar gördüğüm enteresan felaketlerden biri. Arabaları, özel yapım konteynerleri devirecek kadar, çatıları birkaç yüz metreye taşıyacak kadar büyük rüzgar faaliyeti ilçemizde vuku buldu. 

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