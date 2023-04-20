Çok Bulutlu 14.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Kültür Sanat
AA 20.04.2023 16:15

Zeugma Mozaik Müzesi ziyarete açıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kapatılan Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi, yeniden ziyarete açıldı.

Zeugma Mozaik Müzesi ziyarete açıldı
[Fotograf: AA]

Dünyanın en büyük mozaik müzelerinden olan ve başta "Çingene Kızı" mozaiği olmak üzere birçok eşsiz esere ev sahipliği yapan müze, 6 Şubat'taki depremleri hasarsız atlattı.

Depremler sonrası yapılan incelemelerde herhangi bir hasara uğramadığı belirlenen müze, kapılarını bugün yeniden ziyaretçilere açtı.

Zeugma Mozaik Müzesi ziyarete açıldı

Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, ziyaretçilere kavuştukları için mutlu olduklarını söyledi.

Müzede gerekli tüm güvenlik önlemlerinin alındığını belirten Çomak, şunları kaydetti:

"Müze olarak 2023 yılına çok güzel giriş yaptık. Turizm sezonu çok iyi başlamıştı. 2022 yılının ocak ayında müzemizi 11 bin kişi ziyaret etti. Bu yıl ocak ayında 27 bin kişiyi ağırladık. İki katından fazla sayıya ulaşmıştık. Turizm sezonu tam açılmadan bunu başardık. 2022 yılında ziyaretçi rekoru kırmıştık, tarihin en yüksek ziyaretçi sayısına ulaşmıştık. 2023 yılında da bu hedefimiz devam edecek. Ziyaretçi sayımız kat kat devam edecek."

Zeugma Mozaik Müzesi ziyarete açıldı

Elazığ'dan bayram tatili dolayısıyla bölgeye gelen Gizem Yalman, ziyaretlere Zeugma Müzesi'nden başladıklarını ifade etti.

Müzeyi çok beğendiğini dile getiren Yalman, "Çok mutlu olduk, çok sevindik müzenin açıldığına. İnşallah bir daha böyle bir felaket ile karşılaşmayız. Daima açık olur inşallah burası. Bir kez daha gelmiştik buraya. Gerçekten çok beğenmiştim, şimdi de kardeşimi gezdirmeye getirdim" dedi.

Zeugma Mozaik Müzesi ziyarete açıldı

Müze, 08.30-19.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

ETİKETLER
Deprem Kahramanmaraş
Sıradaki Haber
Oyuncu Rana Cabbar hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:40
SpaceX, Starship roketini fırlattı
16:33
Bakan Akar'dan 'terörle işbirliği' tepkisi: Bir koltuk için buna değer mi?
16:28
Hasarlı binanın çatısından kopan parçalar çadır kente düştü
16:19
Stoltenberg Kiev'de Ukrayna'ya destek mesajı verdi
16:08
Niğde'de 2 milyon 420 bin makaron ele geçirildi
16:00
'Kilit kavşak' Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu arttı
Eminönü'nde bayram alışverişi hareketliliği
Eminönü'nde bayram alışverişi hareketliliği
FOTO FOKUS
Tayvan aşırı yağışlar sele neden oldu
Tayvan aşırı yağışlar sele neden oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ