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Kültür Sanat
TRT Haber 20.04.2023 14:35

Oyuncu Rana Cabbar hayatını kaybetti

Aşk-ı Memnu dizisinin Süleyman Efendisi oyuncu Rana Cabbar, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Oyuncu Rana Cabbar hayatını kaybetti

Yayınlandığı döneme damgasını vuran dizilerden biri olan ‘’Aşk-ı Memnu’’da hayat verdiği ‘Süleyman Efendi’ karakteriyle hafızalara kazındı…

Geçtiğimiz günlerde Taksim'de bir hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu, 78 yaşında hayatını kaybetti.

Rana Cabbar kimdir?

Tiyatro ve sinema oyuncusu Rana Cabbar, 1945 yılında İstanbul’da doğdu. Özel bir lisede okuyan Cabbar, bir dönem Fenerbahçe Spor Kulübü’nde yıldızlar ve gençler takımında basketbol oynadı.

İstanbul’da eğitimini tamamlamasının ardından sonraki yıllarda Ankara’ya yerleşti ve Ankara Sanat Tiyatrosu’nun kuruluş çalışmalarında bulundu.

Rana Cabbar, 1964 yılında Güner Sümer’in yönettiği ‘Ayak Bacak Fabrikası’ adlı tiyatro oyunuyla sanat hayatına ilk adımını attı. Uzun yıllar Ankara Sanat Tiyatrosu bünyesinde oyunculuk yaptıktan sonra, farklı tiyatrolarda da çalışmalar yaptı.

Cabbar, Uğur Mumcu’nun yazdığı ‘Sakıncalı Piyade’ oyunundaki ‘sakıncalı’ rolünü ilk oynayan aktördür. Tiyatronun yanı sıra, sinema çalışmaları da yapan Cabbar, birçok dizide rol aldı.

1982 yılına kadar Ankara’da yaşayan Cabbar, daha sonra İstanbul’a taşındı. İlk sinema filmi, ‘’Hakkari’de Bir Mevsim’’ oldu. Genco Erkal, Şerif Sezer, Macit Koper gibi önemli oyuncularla oynadığı bu film, 1984 yılında 33. Berlin Film Festivali’nde ve 2. Akdeniz Kültürleri Film Festivali’nde ödüller aldı.

1989 yılında ‘Can Şenliği’ dizisinde ‘Mehmet Ağa’ rolüyle ekrana çıktı. Daha sonra ‘Beyaz Gelincik, Kara Duvak, Aşk-ı Memnu, Benim İçin Üzülme’ adlı dizilerde izleyicinin beğenisini topladı.

2016 yılında Mahsun Kırmızıgül’ün senaryosunu yazıp yönettiği ‘Vezir Parmağı’ adlı sinema filminde birçok ünlü isimle birlikte rol aldı. Bu film ile, 2017’de 22. Sadri Alışık Ödülleri’nde ‘En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu’ ödülünü aldı.

Usta oyuncu bir kez evlendi, 13 yıl evli kaldı.

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