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Kültür Sanat
AA 20.04.2023 10:44

Bu hafta 5 film vizyona girecek

Sinema salonlarında bu hafta üçü yerli, 5 film vizyona girecek.

Bu hafta 5 film vizyona girecek

Emily Watson, Paul Mescal ve Aisling Franciosi'nin başrollerini paylaştığı "Tanrının Yarattıkları", bir balıkçı köyünde yaşayan anne ve oğlunun hayatına odaklanıyor.

Anna Rose Holmer ile Saela Davis'in yönettiği filmin senaryosunu Shane Crowle ile Fodhla Cronin O'Reilly kaleme aldı.

"İntikam Oyunları"

Servet Aksoy'un yönetmenliğini üstlendiği "İntikam Oyunları", yerli aksiyon meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

Barış Küçükgüler, Cansu Kanlıkaya ve Mehmet Çepiç'in rol aldığı film, babasını öldürenlerden intikamını almak için harekete geçen bir gencin hikayesini anlatıyor.

"Üçlü Pürüz"

Vedat Uyar'ın yönetmen koltuğunda oturduğu yerli komedi "Üçlü Pürüz"de başrolleri Okan Çabalar, Emrah Kaman ve Korhan Herduran paylaştı.

Senaryosu "Astigmat Yazı Grubu" tarafından kaleme alınan yapım, evlendiklerini ailelerine söylemedikleri için sahte nikah kıymayı planlayan bir çiftin başına gelenleri işliyor.

"Kötü Ruh: Uyanış"

Korku filmi tutkunlarının ilgisini çekmeyi hedefleyen "Kötü Ruh: Uyanış"ın yönetmenliğini Lee Cronin üstlendi.

Film, birbirine yabancılaşmış iki kız kardeşin canlanan kötü ruhlara karşı mücadelesini beyaz perdeye taşıyor.

"Alem-i Cin 4"

Haftanın yerli korku filmi "Alem-i Cin 4", mutlu bir çiftin altüst olan hayatlarını ele alıyor.

Burak Çelik'in yönetmenliğini üstlendiği film, çocukları olacağını öğrenen çiftin kabuslar görmeye başlaması ve sonrasında başlarından geçen talihsiz olaylar silsilesini anlatıyor.

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