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Kültür Sanat
TRT Haber 19.04.2023 11:52

Göksel Arsoy arşivini TRT İstanbul Radyosu’na bağışladı

Yeşilçam'ın "Altın çocuğu" Göksel Arsoy, aralarında Arif Sami Toker, Yesâri Âsım gibi sanatçıların eserlerinin de yer aldığı yazılı müzik arşivini TRT İstanbul Radyosu’na bağışladı.

Serhan Sevin
Serhan Sevin

Yeşilçam’ın en önemli temsilcilerinden "Altın çocuk” lakaplı Göksel Arsoy, yazılı müzik arşivini TRT İstanbul Radyosu’na bağışladı.

Tesadüf sonucu başladığı sinema kariyerinde özellikle aşk filmleri ile hafızalara kazınan Arsoy, beyaz perdeden sahnelere geçiş yapmıştı.

Göksel Arsoy arşivini TRT İstanbul Radyosu’na bağışladı

Göksel Arsoy’un, bestekâr Yesâri Âsım’ın yeğeni olması müzik hayatına geçişinde önemli bir etken oldu. Arsoy farklı bestekarların eserlerini de seslendirdi.

Haftanın iki günü Muzaffer Birtan’ın Nişantaşı’ndaki evine giderek musiki dersleri alan Arsoy, dönemin en popüler eğlence mekânlarından olan gazinolarda bu eserleri kapalı gişe seslendirmişti.

"Geleceğe aktarmak önemli"

15 yıl boyunca Behiye Aksoy ve Sevim Tuna gibi sanatçılarla aynı sahneyi paylaşan Göksel Arsoy, bu süreç zarfında çok sayıda eser biriktirdi.

Arsoy, geçtiğimiz günlerde aralarında Arif Sami Toker, Yesâri Âsım gibi bestekarların notalarının yer aldığı müzik arşivini TRT İstanbul Radyosu’na bağışladı.

Göksel Arsoy arşivini TRT İstanbul Radyosu’na bağışladı

“Bu arşivi çok sevdiğim, takdir ettiğim, zaman zaman da davet edildiğim bir büyük müessese, İstanbul Radyosu’na vermeyi uygun buldum” diyen 87 yaşındaki sanatçı, bu tarz önemli eserlerin nesilden nesile aktarılması gerektiğini vurguladı.

Arsoy, “Bu zengin arşivi büyük bir sanat kuruluşuna hediye etmek bir hizmettir. Bu hizmet, eserlerin geleceğe aktarılmasını ve bizlerin hatırlanmasını temin edecektir” dedi.

Kurgu: Cihan Karaahmetoğlu
 

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Göksel Arsoy arşivini TRT İstanbul Radyosu’na bağışladı
Göksel Arsoy arşivini TRT İstanbul Radyosu’na bağışladı
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