Afyonkarahisar Müzesi açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zafer Meydanı'ndaki mitingin ardından müzeye geçti.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, uzun süredir yapımı devam eden müzenin tamamlandığını, anlamlı bir dönemde açılışının yapıldığını belirtti.

"Tüm müze aşıklarına Afyonkarahisar Müzesi'nin hayırlı olmasını diliyorum. Ufkumuzu aydınlatsın." ifadelerini kullanan Erdoğan, TOKİ'nin yaklaşık 350 milyon lirayı bulan yatırımla bitirdiği müzenin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Afyonkarahisar Müzesi Açılış Törenihttps://t.co/wnQy6b6nT0 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 18, 2023

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra beraberindekilerle kurdele keserek müzenin açılışını gerçekleştirdi.

Erdoğan açılışın ardından yetkililerden müze hakkında bilgi aldı.

Açılışa, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı ile milletvekilleri ve milletvekili adayları da katıldı.

Uzun çalışmalar sonucunda açılışa hazır hale getirdiğimiz, Afyon’umuzun kadim tarihini ve serencamını başarıyla günümüze taşıyan Afyonkarahisar Müzemiz şehrimize hayırlı olsun. pic.twitter.com/XeCI736zKr — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 18, 2023

Farklı dönemlere ait eserler sergileniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından müzeye ilişkin paylaşımda bulundu. Erdoğan, "Uzun çalışmalar sonucunda açılışa hazır hale getirdiğimiz Afyon'umuzun kadim tarihini ve serencamını başarıyla günümüze taşıyan Afyonkarahisar Müzemiz şehrimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın paylaşımında yer alan bilgilere göre müzede, paleolitik dönemden itibaren Hitit, Frig, Pers, Lidya, Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait eserler bulunuyor.

5 bloktan oluşan 25 bin 500 metrekare kapalı alanıyla beraber 55 bin metrekare alanda kurulu müzede Grek, Helenistik, Roma Dönemi ile Türkmen eserlerinden 20'nci yüzyıla kadar etnografik eserlerin bulunduğu, Afyonkarahisar'ın tabii ve kültürel zenginliklerinin işlendiği sergilere yer verilecek.

Müzede, Milli Mücadele yıllarına ait eserlerin izleri, canlandırmalar ve interaktif sistemler aracılığıyla sanatseverlerle buluşturulacak.

Müzede ayrıca yurt dışından iadesi sağlanan Kybele Heykeli ve Tatarlı Tümülüsü de yer alacak.