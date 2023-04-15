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Ekonomi
TRT Haber 15.04.2023 10:00

Salgın bitti, turizmde yükseliş başladı: Bu yıl rekor bekleniyor

Türkiye, zengin doğası, tarihi ve kültürel mirası ile turistlerin gözdesi. 2022 yılında Covid19 salgını etkilerini geride bıraktı ve dünyada en çok ziyaret edilen 3’üncü ülke durumuna yükseldi. 2023’te ise rekor bekleniyor.

Uğur Becerikli
Uğur Becerikli
Salgın bitti, turizmde yükseliş başladı: Bu yıl rekor bekleniyor

İnsanların gezmek, görmek, dinlenmek, tanımak gibi amaçlarla yaptıkları seyahatlere turizm deniyor. 15-22 Nisan tarihleri arası ise ‘Turizm Haftası’ olarak kutlanıyor ve bu konuda toplumsal bilinci geliştirmek, iç turizmi canlandırmak, farklı sektörlerin turizme daha fazla katılımı için imkanlar oluşturulması hedefleniyor.

Covid19 Etkisi Bitti

“Sık sık “bacasız sanayi” olarak nitelenen turizm, yüksek gelir getirmesi, kültürler arası kaynaşmayı sağlaması, yabancı yatırımı çekmesi gibi nedenlerle, bütün ülkelerin yatırım yaptığı alanların başında geliyor. Türkiye ise turizm konusunda oldukça ileri bir seviyeyi yakalamış durumda. 2017 yılında 28 milyon kişinin ziyaret ettiği Türkiye, 2019 yılında tüm zamanların rekorunu yakalayarak 51 milyon 860 bin ziyaretçiyi aşmıştı. Sonrasında küresel Covid19 salgını ile darbe yiyen turizm sektörü, 2020 yılını 15 milyon, 2021’i ise 29 milyon turistle tamamladı.

Efes[Efes]

2022’de Yeniden Çıkışa Geçti

Türkiye’nin turizm sektörü, 2022 yılında ise yeniden çıkışa geçti ve 51 milyon 369 bin ziyaretçiye ulaştı. TÜİK rakamlarına göre önceki yıla göre yüzde 75’lik bir artış yakalanırken, gelen her turist kişi başa ortalama 901 dolar harcama yaptı. 2022’de 7 milyon 266 bin Türk vatandaşı da yurt dışına turistik seyahatlerde bulundu ve kişi başı 598 dolar harcadı.

Grafikler: Nursel Cobuloğlu Çoban[Grafikler: Nursel Cobuloğlu Çoban]

Deniz-Kum-Güneş’ten fazlası

2022’de Türkiye, dünyada da ses getiren bir atılım yaptı ve 2021’de ilk kez yakaladığı İtalya’ya geride bırakarak, en çok ziyaret edilen 3’üncü ülke oldu. Fransa’nın 82 milyon, İspanya’nın 74 milyon ziyaretçi ile başı çektiği listede, Türkiye İtalya, ABD gibi ülkelerin önünde yer aldı. Bunun en önemli nedeni ise Türkiye’nin yalnızca deniz-güneş-kum üçlüsü ile yetinmemesiydi. Aynı zamanda arkeolojik, tarihi eserlerin çokluğu, yayla turizmi gibi yeni turizm alanlarının gelişmesi ve sağlık turizmi gibi yeni alanlar, turist sayısında patlamaya yol açtı. 2023’te ise yeni bir rekor kırılması bekleniyor.

Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, Çin ve Hindistan gibi ülkelere yönelik turizm açılımları nedeniyle, hem turist hem de gelir olarak önümüzdeki yıllarda bu artışın yeni rekorları getirebileceği ifade ediliyor.

Salgın bitti, turizmde yükseliş başladı: Bu yıl rekor bekleniyor

En Çok Almanlar Geliyor

2022’de Türkiye’yi ziyaret eden turistler içinde ilk sırayı yine Almanlar aldı. Rus ve Birleşik Krallık’tan gelen turistler ise Almanları takip etti. Avrupalı turistlerin tercihi deniz-kum-güneş olurken Uzakdoğu ve Amerika’dan gelen turistler tarihi ve kültürel turizmi, Ortadoğu ülkelerinden gelen turistler doğa turlarını tercih etti.

Türkiye’ye gelen turistlerin gözdesi yine İstanbul ve Antalya oldu. Göbeklitepe, Efes, Kapadokya, Bodrum gibi turistik bölgeler de yüksek ziyaretçi çekmeye devam ediyor.

Likya[Likya]

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