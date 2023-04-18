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Kültür Sanat
TRT Haber 18.04.2023 10:40

Ortaokul öğrencilerinden 'Ahmed Süheyl Ünver' sergisi

Tıp doktoru ve sanatçı Ordinaryüs Prof. Dr. Ahmed Süheyl Ünver’in ‘Sevdiğim İstanbul’ eserindeki 53 suluboya çalışması öğrencilere ilham kaynağı oldu. Öğrenciler, Ünver'in eserlerinin replikasını hazırlayarak sergi açtı.

Ortaokul öğrencilerinden 'Ahmed Süheyl Ünver' sergisi

Acıbadem Türk Telekom Şehit Mete Sertbaş Ortaokulu öğrencileri ilk olarak, Ünver’in tuvale yansıttığı Üsküdar’daki 27 tarihi yapıyı ziyaret edip fotoğraflarını çekti. Daha sonra tuval başına geçerek Ünver’in eserlerinin replikasını hazırladı.

Genç ressamların suluboya çalışmalarını kapsayan sergi, Üsküdar Altunizade Kültür Merkezi’nde törenle açıldı.

Ortaokul öğrencilerinden 'Ahmed Süheyl Ünver' sergisi

Sergi 28 Nisan'a kadar gezilebilecek

Sergiyi gezen Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, öğrencileri tebrik ederek, okula resim atölyesi kazandıracaklarının müjdesini verdi.

Üsküdar Harem Defterdar Camisi’nden Yeni Cami’ye pek çok tarihi yapının resmedildiği sergi 28 Nisan’a kadar gezilebilecek.

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