"42. İstanbul Film Festivali" ödülleri sahiplerini buldu

Festivalde bu yıl ulusal ve uluslararası yarışmalarda kısa ve uzun metrajlı toplam 59 film yarıştı.

Festival Direktörü Kerem Ayan'ın sunduğu törende, İKSV eski yönetim kurulu başkanı ve İstanbul Film Festivali kurucularından Şakir Eczacıbaşı anısına verilen "Uluslararası Altın Lale Ödülü"nü Houman Seyyedi'nin yönettiği "Üçüncü Dünya Savaşı" filmi kazandı.

Uluslararası Yarışma'da "Jüri Özel Ödülü" Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk'un "Pamfir" filmine, "Mansiyon Ödülü" ise "Atlantic Bar" adlı yapıma verildi.

Eczacıbaşı Topluluğu tarafından para ödülleriyle desteklenen Uluslararası Yarışma'da, büyük ödül Altın Lale'yi kazanan yönetmen 10 bin avro, filmin Türkiye'deki dağıtımını üstlenen firma 150 bin lira, Jüri Özel Ödülü'nü kazanan filmin yönetmeni ise 5 bin avro ile ödüllendirildi.

Ulusal Yarışma Ödülleri

Ulusal Yarışma'da "En İyi Film"e verilen Altın Lale Ödülü için yapımı 2022-2023 sezonunda tamamlanan 11 film yarıştı.

"Altın Lale"yi Ayşe Polat'ın yönettiği "Kör Noktada" filmi alırken, Polat aynı zamanda 250 bin lira para ödülünün de sahibi oldu.

Festivalin kurucularından Onat Kutlar anısına verilen "Jüri Özel Ödülü"ne Fikret Reyhan'ın yönettiği "Cam Perde", "En İyi Yönetmen" ödülüne "Ayna Ayna" filmiyle Belmin Söylemez, "En İyi Kadın Oyuncu" ödülüne yine "Ayna Ayna" filmindeki rolleriyle Manolya Maya, Şenay Aydın ve Laçin Ceylan değer görüldü.

"En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü de "Cam Perde" filmindeki performansıyla Alper Çankaya alırken, "En İyi Senaryo" ödülünü "Kör Noktada" filminin senaristi Ayşe Polat kazandı.

"En İyi Görüntü Yönetmeni" ödülü "Bir Tutam Karanfil" filmiyle Barış Aygen'e, "En İyi Kurgu" ödülü "Kör Noktada" filmiyle Serhad Mutlu ve Jörg Volkmar'e, "En İyi Sanat Yönetmeni" ödülü "Iguana Toky"o filmiyle Meral Efe Yurtseven ve Emre Yurtseven'e verildi.

"En İyi Özgün Müzik" ödülü yine "Iguana Tokyo" filmiyle Kazuya Nagaya, Sound Walk Collective'in oldu.

Jüri ayrıca Umut Subaşı'nın yönettiği "Sanki Her Şey Biraz Felaket"e de mansiyon ödülünü vermeyi uygun gördü.

Ulusal Kısa Film Yarışması

İstanbul Film Festivali'nin kısa film yapımını özendirmek, bu alanda gelişimi desteklemek ve nitelikli filmleri izleyiciyle buluşturmak amacıyla başlattığı "Ulusal Kısa Film Yarışması"nda bu yıl 11 film yer aldı.

"En İyi Kısa Film" ödülünü Aram Dildar'ın yönettiği "Navnişan / Adres" kazandı. Charles Emir Richards'ın yönettiği "Suriyeli Kozmonot" filmine de mansiyon ödülü verildi.

Ulusal Belgesel Yarışması

Türkiye'de belgesel sinemacılığa uzun yıllardır katkıda bulunan İstanbul Film Festivali'nin, belgesel üretimini ve sinemacıları desteklemek amacıyla başlattığı Ulusal Belgesel Yarışması'nda bu yıl 8 film yarıştı.

"En İyi Belgesel" ödülü Somnur Vardar'ın yönettiği "Boşlukta" filmine değer görüldü. Bu kategoride mansiyon ödülünü ise İdil Akkuş ile Ekin İlkbağ'ın yönettiği "Düet" adlı yapım kazandı.

Festivalde, bu yıl 2012'de vefat eden yönetmen ve yapımcı Seyfi Teoman anısına verilen "En İyi İlk Film" ödülünü "Bars" filminin yönetmeni Orçun Köksal aldı. Köksal aynı zamanda İKSV Lale Kart üyelerinin desteğiyle de 40 bin lira ödülün sahibi oldu.

FIPRESCI Ödülleri

Uluslararası Film Eleştirmenleri Federasyonu (FIPRESCI) İstanbul Film Festivali kapsamında Ulusal Yarışma, Uluslararası Yarışma ve Ulusal Kısa Film Yarışması kategorilerinde üç ödül verdi.

Uluslararası Yarışma'da Jung July'ın yönettiği "Sıradaki Kız", Ulusal Yarışma'da Ayşe Polat'in yönettiği "Kör Noktada", Ulusal Kısa Film Yarışması'nda ise Fırat Yücel'in yönettiği "8 Mart 2020: Bir Günce" filmleri FIPRESCI ödülüne layık bulundu.

Genç Usta Ödülü

Festivalin geleneksel bölümlerinden genç yönetmenlerin çektikleri ilk veya ikinci filmlerin yer aldığı "Genç Ustalar" bölümündeki 15 film, bu yıl yine 18-25 yaş arası sinema öğrencilerinden oluşan Nespresso Genç Jürisi tarafından değerlendirildi. Genç Usta Ödülü'nü "Güvenli Bir Yer" filmiyle Juraj Lerotic kazandı.

"42. İstanbul Film Festivali", bugün yapılacak ek seanslarla bir gün daha sürecek. Ek seanslar hakkında bilgiye festivalin resmi sitesinden ulaşılabiliyor.