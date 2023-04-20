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Türkiye
AA 20.04.2023 15:57

'Kilit kavşak' Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu arttı

43 ilin bağlantı noktası olan Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğu yaşanıyor.

'Kilit kavşak' Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu arttı
[Fotograf: AA]

Bayram için memleketlerine gitmek isteyenler, ulaşımda 43 ilin kara yolu bağlantı noktası olan "Kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de trafik yoğunluğunu artırdı.

Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar saatte 50-60 kilometre hızla ilerlerken, trafik ekipleri de ulaşımın aksamaması için çaba gösterdi.

'Kilit kavşak' Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu arttı

Karayolları ekipleri de trafiğin aksamaması için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici kapattı.

Trafik yoğunluğunun gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

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