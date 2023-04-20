Yolcu otobüsünde 16 yavru sincap bulundu

Midyat ilçesinde kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünde jandarma ekipleri arama yaptı. Aramada, karton kutu içerisinde 16 yavru sincap bulundu.

Otobüsün şoförü, sincapların kendilerine emanet olarak bırakıldığını söyledi.Bölgeye yönlendirilen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, 16 sincabı jandarmadan teslim aldı.

Yavru sincaplar, yapılacak sağlık kontrollerinin ardından doğal ortamlarına bırakılacak. Sincapları otobüse bırakan kişi tespit edilerek hakkında yasal işlem yapıldı.