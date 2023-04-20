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Türkiye
TRT Haber 20.04.2023 14:27

Yolcu otobüsünde 16 yavru sincap bulundu

Mardin’de yol kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada, kutu içerisinde 16 yavru sincap bulundu.

Yolcu otobüsünde 16 yavru sincap bulundu
[Fotograf: AA]

Midyat ilçesinde kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünde jandarma ekipleri arama yaptı. Aramada, karton kutu içerisinde 16 yavru sincap bulundu.

Otobüsün şoförü, sincapların kendilerine emanet olarak bırakıldığını söyledi.Bölgeye yönlendirilen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, 16 sincabı jandarmadan teslim aldı.

Yavru sincaplar, yapılacak sağlık kontrollerinin ardından doğal ortamlarına bırakılacak. Sincapları otobüse bırakan kişi tespit edilerek hakkında yasal işlem yapıldı. 

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