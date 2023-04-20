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Türkiye
AA 20.04.2023 14:23

Sakarya'da işçi servisi bariyerlere çarptı: 2 ölü, 8 yaralı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde işçi servisinin beton bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Sakarya'da işçi servisi bariyerlere çarptı: 2 ölü, 8 yaralı
[Fotograf: AA]

Adapazarı'ndaki fabrikadan aldığı işçileri Geyve'ye götüren Ahmet D. idaresindeki minibüs, D-650 kara yolu Bilecik istikameti Bağlarbaşı mevkisinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda beton bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle camları kırılan minibüsten 2 işçi asfalt zemine düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık personelince yapılan incelemede camdan asfalt zemine düşen İlhan İ. ve Recep H'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan sürücü ile Batuhan A, Ümit A, Melek Ç, Seda Ş, Aynur K, Hülya T. ve bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Bölgede trafik sıkıştı

Kaza nedeniyle ulaşımın kontrollü olarak tek şeritten sağlandığı bölgede araç kuyruğu oluştu.

Ekiplerin kaza yerindeki incelemeleri ve çalışmaları sürüyor.

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Sakarya Trafik Kazası
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