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Türkiye
AA 20.04.2023 14:14

Kapıkule'de 7 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda düzenlenen operasyonda 11 bin 400 kaçak elektronik sigara ve 335 oto yedek parçası ele geçirildi.

Kapıkule'de 7 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi
[Fotograf: AA]

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'ye giriş yapmak üzere gümrük noktasına gelen bir tır şüpheli olarak değerlendirildi. Söz konusu araç, gümrük tescil işlemlerinin ardından x-ray taramasına yönlendirildi.

Dorsesinde şüpheli yoğunluk tespit edilen araç, hangara alınarak fiziki aramaya tabi tutuldu.

Kapıkule'de 7 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi

Operasyonda, beyan edilen eşya listesinde bulunmayan toplam 11 bin 400 elektronik sigara, 305 oto far modülü ve 30 oto araç şarj dinamosu ele geçirildi.

Kaçak eşyanın piyasa değerinin 7 milyon 100 bin lira olduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

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Ticaret Bakanlığı Kapıkule Kaçakçılık
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